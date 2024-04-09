Роспотребнадзор прокомментировал претензии Белоруссии к чаю из РФ

В пробах чая «Гита» и «Принцесса Канди» российской компании «Орими» не было выявлено нарушений микробиологических показателей. Российская газета

В Роспотребнадзоре отметили, что продукция может быть подвержена развитию плесени из-за неправильных условий хранения и транспортировки, например, в помещении с повышенной влажностью. «Влажная среда способствует размножению грибков, которые могут привести к появлению плесени на упаковке», - добавили в ведомстве. ТАСС

Ранее минздрав Беларуси запретил ввоз и продажу чая "Гита" и "Принцесса Канди" российского производителя "Орими", так как в нем была найдена плесень. Остатки продукции должны быть изъяты из магазинов. Газета.Ru