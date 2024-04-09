КТК остановил перевалку нефти на 72 часа

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) остановил перевалку нефти с терминала под Новороссийском на трое суток из-за запланированного ремонта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Уточняется, что с 9 апреля специалисты будут проводить техобслуживание на объектах нефтепровода Тенгиз — Новороссийск, а также заниматься подключением нового оборудования.

В пресс-службе КТК отметили, что возобновить отгрузку нефти на морском терминале компании собираются 11 апреля.

Остановки перевалки нефти протяженностью 72 часа происходят на нефтепроводе как минимум два раза в год по согласованию с минэнерго Казахстана и грузоотправителями. Они нужны для проведения работ, которые невозможно осуществить на работающем оборудовании.

В последний раз работу нефтяного терминала КТК приостанавливали в январе из-за шторма в Черном море. А до этого, по той же причине, — в ноябре 2023 года.