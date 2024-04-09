Производитель чаев «Канди» и «Гита» отреагировал на их запрет в Белоруссии

Российская компания «Орими», производитель марок чая «Принцесса Канди» и «Принцесса Гита», отреагировала на решение властей Белоруссии признать небезопасной и ограничить ввоз на территорию страны всей ее продукции из-за превышения фактического содержания плесени. Производитель назвал такую меру чрезмерной и выразили озабоченность сложившейся ситуацией. По словам представителя «Орими», выявленные нарушения не являются систематическими, к тому же непонятно, кто должен за них отвечать. Lenta.ru

Ранее Министерство здравоохранения Белоруссии приняло решение о временном запрете продажи в стране четырех видов чая, производимого российским ООО «ОРИМИ». Газета.Ru

«Орими» является крупнейшим производителем чая и натурального кофе под брендами Greenfield, Tess, «Принцесса Ява», «Принцесса Канди», «Жемчужина Нила», «Гита». Также компания производит кофе «Жокей» и Jardin. Деловая газета «Взгляд»