В Гагаузии заработают карты «Мир»

Промсвязьбанк (ПСБ) подписал соглашение об обеспечении Гагаузии (автономное территориальное образование в составе Молдавии) возможностью трансграничных платежей с использованием работающей в России платежной системы «Мир». Об этом сообщает РИА Новости.

Глава Гагаузии Евгения Гуцул уточнила, что в Гагаузии такими картами смогут воспользоваться около 25 тысяч человек — 20 тысяч пенсионеров и порядка пяти тысяч бюджетников.

9 апреля Гуцул посетила Москву с рабочим визитом, где встретилась с президентом России Владимиром Путиным. Во время своего прошлого приезда в страну политик, в том числе приняла участие во Всемирном фестивале молодежи в Сочи.

В начале апреля стало известно, что казахстанский Halyk Bank остановил обслуживание карт «Мир».

С 30 марта «Мир» перестал работать в большинстве банков Армении из-за риска вторичных санкций.