Новак призвал нефтяников увеличить поставки бензина на внутренний рынок

Вице-премьер Александр Новак призвал российские нефтяные компании нарастить поставки бензина и дизельного топлива на внутренний рынок. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства РФ.

Нефтяникам также поручили активнее загружать мощности нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), высвобождающиеся в результате своевременного вывоза нефтепродуктов.

При этом Минэнерго РФ в ходе заседания штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов отметило, что ситуация с обеспечением внутреннего рынка топливом остается стабильной.

Россия в марте увеличила вывоз нефти до максимума за 10 месяцев. Динамика носит во многом вынужденный характер, отмечают эксперты. Стране пришлось в срочном порядке наращивать продажи после зимней просадки, которая произошла из-за аварий на НПЗ. Среди других факторов высокого нефтяного экспорта — погода и высвобождение объемов с внутреннего рынка.