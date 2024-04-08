Путин призвал привлечь иностранных блогеров к продвижению российских товаров

Президент России Владимир Путин призвал подумать над проведением мероприятия, в котором будут участвовать иностранные блогеры. Lenta.ru

«Рассмотреть возможность проведения масштабного мероприятия, направленного на продвижение отечественной продукции», — говорится в поручении президента. Отмечается, что мероприятие должно пройти с участием ведущих иностранных блогеров, а также возможностью продаж продукции РФ в онлайн-формате. Ura.Ru

Поручение дано правительству РФ и Агентству стратегических инициатив (АСИ) при участии правительства Москвы. Доклад глава государства ждет до 1 октября. Идея была озвучена в рамках форума АСИ "Сильные идеи для нового времени". Тогда Путину предложили продвигать российские товары с помощью китайских блогеров. ТАСС