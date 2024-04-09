Visa и Mastercard улучшили финансовые показатели в России

Компании Visa и Mastercard улучшили финансовые показатели в РФ, пишет «Коммерсантъ».

В частности, Mastercard получила чистую прибыль в размере 5,3 млрд рублей, тогда как годом ранее понесла убыток на 1,9 млрд рублей.

Visa сократила убыток почти в шесть раз — с 120,7 млн до 20,8 млн рублей.

Компании смогли получить такие результаты, несмотря на то, что уже больше года не ведут профильной деятельности в России.

Причина — в радикальном сокращении расходов и переоценке валютных активов.