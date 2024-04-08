Выручка Apple в России обрушилась

Корпорация Apple отчиталась о снижении выручки в России более чем в 23 раза за 2023 год. Об этом свидетельствует отчетность ее российской дочерней компании, представленная в ФНС.

Если в 2022 году выручка составляла более 85 млрд рублей, то за 2023 год она достигла чуть более 3,6 млрд, наблюдается снижение примерно в 23,6 раза. Выручка формируется от продажи iPhone, Mac, iPad, других продуктов, а также от оказания услуг.

Чистый убыток за 2022 год почти достиг 6,5 млрд рублей, но в 2023 году результаты улучшились: он составил чуть более 1 млрд рублей.

В марте 2022 года Apple объявила о приостановке большей части коммерческой деятельности в России, это касалось продаж через дистрибьюторов и онлайн-продаж. Компания в последнем отчете отмечала, что остановка продаж в РФ с 1 марта того года оказала существенное влияние на финансовые результаты. При этом российская "Эппл рус" рассчитывает, что сможет продолжать выполнять свои обязательства.