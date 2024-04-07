В Москве наградили лауреатов первой национальной премии "Феникс"

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Видеохостинг Rutube провел церемонию награждения первой национальной премии "Феникс" для заблокированных на западных площадках блогеров. В числе лауреатов МИД РФ, Первый канал, Ростех, Никита Михалков и другие, передает корреспондент ТАСС.

"Несмотря на то, что индустрию Рунета так, как и все остальное, наши оппоненты пытались отменить, ничего у них не получилось. С международных платформ было удалено более 130 каналов физических и юридических лиц, официальных телеканалов, неофициальных блогеров и так далее. Но все они возродились на платформе Rutube", - сказал генеральный директор холдинга "Газпром-медиа" Александр Жаров.

В номинации "Каналы государственных структур" награду вручили МИД РФ. "Я хочу сказать ту фразу, с которой очень часто мы начинаем и наши официальные заявления, и новости на телеканалах - "в это невозможно поверить, но это факт". В это невозможно поверить, но Министерство иностранных дел Российской Федерации запустило официальный аккаунт в Rutube в 2021 году 7 апреля. Ровно три года, как мы стали первым ведомством, которое пришло в Rutube. Мы пришли всерьез и надолго, мы выгрузили весь наш видеоархив. Это уникальный видеоархив, это все выступления, все пресс-конференции и брифинги руководства министерства иностранных дел. Это летопись нашей внешней политики. <...> На сегодняшний день 5,5 тыс. видео выгружено МИД РФ на Rutube. Три года - и мы только начинаем, чего и вам желаем", - сказала со сцены официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В категории "Информационные СМИ" статуэтки у Первого канала, а также у НТВ, "РЕН ТВ" и МИЦ "Известия". "Феникс" - очень говорящее название. Надеюсь, оно себя оправдает. И все мы, кто потерял свою аудиторию в других социальных сетях, обретем ее на российском видеохостинге. Первый канал и тут оказался, наверное, первым. Больше десятка каналов наших было удалено, а совокупная аудитория подписчиков составляла 28,5 млн. Общее число просмотров в год - 4 миллиарда. Конечно, это потеря, которую мы бы хотели восполнить. Мы надеемся, что благодаря сотрудничеству с нашими коллегами нам это удастся. Наша задача - быть там, где наши зрители", - отметила директор digital-направления Первого канала Ирина Савченко.

Лауреатом в номинации "Бизнес" стала госкорпорация "Ростех", а в номинации "Точка зрения" - блогеры Дмитрий Пучков и Артемий Лебедев. В категории "Точка зрения онлайн" награжден проект "Изолента Live".

Памятную статуэтку в номинации "Радио" вручили "Комсомольской правде", а в номинации "Духовно-просветительский контент" награды у телеканала "Спас" и председателя Союза кинематографистов РФ, народного артиста РФ, автора канала "БесогонТВ" Никиты Михалкова. В направлении "Спорт" лауреатами стали команда ЦСКА и телеканал "Матч ТВ", а в направлении "Региональное ТВ и СМИ" - телеканал "360".

Спорт, пранкеры и обозреватели

"Матч ТВ" размещает на Rutube огромное количество отечественного контента, который пришел на замену иностранному. И мы видим по тем стартам, которые проходят в России - прежде всего это лыжи, биатлон, это все виды единоборств, - что это контент, который пользуется колоссальным спросом. У нас не было ни разу никаких технических проблем при размещении. Мне очень хочется пожелать Rutube, чтобы так же и продолжалось, контента становилось больше и аудитории, соответственно, тоже больше", - сказал заместитель генерального продюсера "Матч ТВ" Василий Конов, получая награду.

Блогер Юрий Подоляка и канал "Соловьев Live" получили награды в номинации "Политические обозреватели и журналистика". "Сегодня информационное пространство и интернет-сети - это элемент национальной безопасности. 2022 год показал, что это действительно так. Более того, мы выдержали экзамен. Они хотели нам закрыть рот, но не смогли, потому что у нас есть такие платформы, как Rutube. Почему они хотят нам закрыть рот? Потому что мы говорим правду. А правду они боятся сильнее всего", - сказал со сцены Подоляка.

В специальной номинации "С юмором о главном" награждены пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус).

Организатором премии "Феникс" выступает видеохостинг Rutube при содействии Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.