Выручка AliExpress в России сократилась на 36%,

Выручка ООО «Алибаба.ком (ру)» в 2023 году по РСБУ составила 10,45 млрд рублей, что на 36,1% меньше, чем в 2022 году, говорится в публичной бухгалтерской отчетности компании. Компания является одним из юридических лиц СП «AliExpress СНГ» в сфере электронной коммерции РФПИ, USM, VK и Alibaba Group. Ранее компания сообщала, что концентрируется на трансграничном бизнесе, что привело к сокращению выручки от продаж локальных товаров.

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Компания сократила убыток от продаж до 2,7 млрд рублей, по сравнению с убытком в 9,7 млрд рублей в прошлом году. Налогооблагаемый убыток компании за 2023 год составил 2,6 млрд рублей.

Также, по данным отчетности, сократились расходы по обычным видам деятельности до 13,1 млрд рублей. В том числе, значительно снизились коммерческие расходы с 8,4 млрд рублей в 2022 году до 1,7 млрд по итогам 2023 года. Прочие расходы сократились до 0,46 млрд рублей.

Компания ООО «Алибаба.ком (ру)» в 2023 году полностью сократила заемные средства за счет прощения займа в размере 5,9 млрд рублей от «Алиэкспресс Си Ай Эс Холдинг Пте. Лтд», которая, согласно ЕГРЮЛ, является материнской компанией для российского юрлица.

По правилам бухгалтерского учета списание заемных средств отображается как доход не от основной деятельности.