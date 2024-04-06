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Мантуров опроверг передачу бывшего завода Volkswagen другому собственнику

Передача бывшего завода Volkswagen в Калужской области, который ранее выкупила компания «Арт финанс», не обсуждается. Об этом заявил вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров, его цитирует ТАСС.

Мантуров опроверг передачу бывшего завода Volkswagen другому собственнику
© РИА Новости
«Ну, это слухи. Потому что коллеги ответственно занимаются этим вопросом. Это же не просто так. Но мы, конечно, стимулируем их максимально быстрее это сделать [запустить производство]», — сказал Мантуров.

Так он отреагировал на сообщения в отраслевых Telegram-каналах, где говорилось, что завод Volkswagen в России может сменить собственника из-за срыва сроков запуска производства транспортных средств.

В конце марта сообщалось, что бывший автомобильный завод Volkswagen в России решил продлить простой на предприятии после 1 апреля. Руководство ООО «АГР» (AGR Automotive Group), которое выкупило предприятие в Калужской области у немецкого концерна, велело сотрудникам приехать на завод для ознакомления с приказом о продлении периода простоя, его форме и длительности и другими документами.

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Денис Мантуров
Минпромторг