«Росатому» разрешат выпускать облигации

Правительство внесло в Госдуму законопроект, предлагающий разрешить «Росатому» выпускать облигации. Документ опубликован в электронной базе Государственной думы.

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В Правительстве отметили, что сейчас банки ограничены в возможностях предоставлять долгосрочные кредиты по низкой ставке, и поэтому предлагается наделить «Росатом» правом выпускать собственные облигации. В кабмине полагают, что благодаря этой инициативе госкорпорация начнет занимать на финансовом рынке, что приведет к снижению нагрузки на капитал банков и будет способствовать снижению процентных ставок для отраслевых организаций по кредитам под поручительство «Росатома».

Облигации будут размещаться на банковских счетах «Росатома» в российских банках.