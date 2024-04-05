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Сбербанк возобновил прием заявок на IT-ипотеку

Сбербанк 5 апреля возобновил прием заявок по программе «Ипотека для ИТ». Об этом журналистам рассказал первый заместитель председателя правления банка Кирилл Царев.

Сбербанк возобновил прием заявок на IT-ипотеку
© РИА Новости
«Сегодня правительство РФ приняло решение об увеличении лимита по «Ипотеке для ИТ» до 700 млрд, и мы сразу же снова начинаем прием заявок по этой программ», — заявил Царев.

Он отметил, что эта популярна среди клиентов Сбербанка. В 2023 году оформлялось по 2-3 тыс. подобных сделок каждый месяц. Показатель вырос в разы по сравнению с 2022 годом (до 500 сделок ежемесячно).

Cтавка по программе составляет 5%, минимальный размер первоначального взноса — от 20,1% стоимости объекта недвижимости, максимальный срок кредита — до 30 лет.

Максимальная сумма кредита, которую можно взять по льготной программе, составляет 18 млн рублей при покупке жилья в регионах с населением более 1 млн человек. 9 млн рублей — для остальных регионов России.

Благодаря IT-ипотеке можно приобрести квартиру или готовый жилой дом от застройщика. Кроме того, можно взять кредит на строительство жилого дома на уже имеющемся участке или с одновременным приобретением земли.

До этого директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода заявил «Газете.Ru», что спрос россиян на IT-ипотеку вырастет в два-три раза к 2030 году на фоне решения правительства об увеличении лимита по программе до 700 млрд рублей. По его словам, благодаря программе можно ожидать повышения производительности труда и опережающего роста зарплаты во многих направлениях IT.

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