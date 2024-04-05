Украинское агентство получило арестованные деньги российских компаний

Украинскому национальному агентству по розыску и менеджменту активов выделили 23 миллиона гривен (588 тысяч долларов). Это арестованные средства компаний, конечными владельцами которых являются граждане России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на госбюро расследований республики. Lenta.ru

Конкретные компании не называются, однако ранее Печерский районный суд арестовал банковские счетах компаний, занимающихся торговлей химическими продуктами. Российская газета

Отмечается, что в отношении владельцев банковских счетов было заведено уголовное дело по статье «Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти». Газета.Ru