McDonald's выкупит всю франшизу ресторанов в Израиле из-за помощи ЦАХАЛ

Компания McDonald's сообщила о планах выкупить всю 30-летнюю франшизу в Израиле.

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Ее передаст фирме местный оператор ресторанов быстрого питания Alonyal. Речь идет о 225 точках. Число сотрудников израильской франшизы McDonald's - более 5 тыс. человек.

По данным Al Jazeera, головная компания приняла такое решение из-за объявления Alonyal о предоставлении бесплатных обедов израильским военным вскоре после нападения ХАМАС.

Рестораны McDonald's часто принадлежат местным владельцам и работают автономно.

По словам генерального директора McDonald's Криса Кемпчински, в связи с конфликтом между Израилем и ХАМАС фирма испытала «значительное влияние на бизнес» на нескольких рынках Ближнего Востока и в других регионах.

McDonald's испытывает проблемы из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке

Ранее газета Yeni Akit сообщила о расторжении сетью ресторанов быстрого питания McDonald's спонсорского соглашения с Федерацией футбола Турции.