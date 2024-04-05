Крупный бренд заподозрили в эксплуатации труда и найме нелегальных мигрантов

Суд Милана постановил проведение административно-судебной проверки Giorgio Armani Operations, подконтрольной Giorgio Armani S. p. A., на предмет эксплуатации труда при организации производства сумок, изделий из кожи и аксессуаров известной модной марки.

Как сообщает агентство ANSA, это решение приняли после проведения расследования с участием подразделения карабинеров, занимающегося инспекциями на предприятиях и рабочих местах. В ходе следственных мероприятий вскрыли факты предполагаемой эксплуатации иностранных трудящихся, преимущественно китайских, на нелегальных подпольных фабриках. Как написали проводившие расследование прокуроры, речь идет не об эпизодическом случае, а о системе производства на протяжении не менее семи лет - с 2017 года. Предполагается, что такая система была налажена через проведение тендеров и наем нелегальной рабочей силы. Среди прочего было установлено, что трудящиеся работали по 14 часов за €2-€3 в час.

Как указывает газета Corriere della Sera, которая опубликовала на своем сайте видеозапись карабинеров с такой подпольной фабрики под Миланом, где не соблюдаются нормы гигиены и безопасности, компания была в курсе подобной ситуации и не приняла никаких мер. При этом подчеркивается, что ни само подразделение по организации производства Giorgio Armani Operations, ни компания Armani 89-летнего стилиста не находятся под следствием. Мера носит дисциплинарный, превентивный характер.

Комментарии от компании пока не поступали.

Armani - одна из единичных итальянских марок, которые не были проданы иностранным инвесторам. Джорджо Армани, готовящийся в июле отметить 90-летний юбилей, является одним из самых богатых людей Италии. Он всегда отстаивал принципы благородного ведения бизнеса. В частности, он был одним из первых, кто с началом пандемии в 2020 году пожертвовал недостававшие в миланских больницах санитарные материалы, главным образом маски и защитные халаты.