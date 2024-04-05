Анонсировано открытие в РФ фирменных магазинов китайского бренда TCL

Бренд TCL Electronics из КНР готовится к открытию собственной сети монобрендовых магазинов в России. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на консультантов.

Подчеркивается, что производитель занялся поиском помещений площадью 100–120 квадратных метров в московских торговых центрах класса А. Собеседники отмечают, что в настоящее время на рынке насчитывается небольшое число таких свободных помещений. Так, компания, вероятно, будет вынуждена стоять в очереди за ними.

Бренд уже находится в списках ожидания в «Авиапарке», говорится в публикации.

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TCL Corporation является китайской транснациональной компанией, проектирующей и изготавливающей телевизоры, мобильные телефоны, климатическую технику, телекоммуникационное оборудование, стиральные машины, холодильники, мелкую бытовую технику.

В России TCL больше известна как поставщик смартфонов.