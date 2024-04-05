Boeing выплатил Alaska Airlines огромную компенсацию за оторвавшееся окно

Авиастроительная корпорация Boeing выплатила компании Alaska Airlines $160 млн в качестве компенсации за инцидент, в результате которого самолет совершил экстренную посадку. Речь идет о ситуации с Boeing 737 MAX, у которого оторвался иллюминатор во время полета, сообщает BBC.

По информации вещателя, выплаченные средства будут направлены на возмещение неполученной прибыли. Известно, что после инцидента Alaska Airlines была вынуждена отменить тысячи рейсов. Компания Boeing при этом не комментировала ситуацию, однако ранее сообщала, что потратит в первом квартале года на $4 млрд больше, чем рассчитывала.

В начале января текущего года сообщалось, что самолет авиакомпании Alaska Airlines совершил экстренную посадку в Портленде в штате Орегон после того, как во время полета у воздушного судна вылетел иллюминатор. Пассажирам самолета удалось снять видео.

По словам очевидца, стекло вылетело вскоре после взлета. Экипаж предупредил находившихся на борту о проблеме с герметизацией. Рейс направлялся в город Онтарио в штате Калифорния. На борту находились 171 пассажир и шесть членов экипажа.