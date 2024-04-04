Активы Киви-банка после обследования АСВ снизились до 68,2 млрд рублей

Активы Киви-банка по итогам обследования Агентства по страхованию вкладов (АСВ) сократились более чем на 4 млрд рублей - до 68,2 млрд рублей. При этом обязательства банка снизились на 548 млн рублей - до 43,1 млрд рублей, говорится в отчете АСВ.

"Основной причиной снижения стоимости активов является произведенная временной администрацией переоценка ценных бумаг в соответствии с биржевыми котировками на дату отзыва лицензии, дооценка принятых кредитных рисков в соответствии с нормативными актами Банка России, а также дооценка прочих рисков и корректировок стоимости активов, связанных с отзывом у банка лицензии", - указывается в отчете.

По состоянию на 1 апреля кредиторы Киви-банка направили АСВ 8,6 тыс. требований на общую сумму 24,3 млрд рублей.

Стоимость имущества (активов) и обязательств Киви-банка рассчитана на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций с учетом результатов обследования временной администрацией - АСВ.