Завершен ремонт поврежденного газопровода Balticconnector

Ремонт газопровода Balticconnector, который был поврежден в октябре 2023 года, завершен, началась подготовка к вводу его в эксплуатацию. RT на русском

Сейчас начались подготовительные работы к вводу трубопровода в эксплуатацию, которые будут осуществляться с наземных участков в Финляндии и Эстонии. После завершения подготовительных работ можно приступать непосредственно к вводу в эксплуатацию, уточняет компания. ТАСС

Работа трубопровода между Финляндией и Эстонией была приостановлена 8 октября прошлого года из-за обнаруженной утечки. Спустя два дня в Хельсинки предположили, что повреждение стало результатом внешнего воздействия. Через несколько недель на месте повреждения трубы нашли сломанный якорь, предположительно, от китайского судна. Финляндия и Эстония привлекли КНР к расследованию случившегося. Говорит Москва