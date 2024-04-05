Wildberries вложит более 100 млрд рублей в строительство складов

Компания Wildberries вложит 103 млрд рублей в строительство складов, следует из отчета по РСБУ головного юридического лица площадки «Вайлдберриз».

Отмечается, что к концу 2024 года руководство компании также планирует построить около 2,5 млн кв. м складских площадей не только в России, но и в Казахстане.

Строительство будет вестись за счет собственных и заемных средств.

Ранее на складе Wildberries в Шушарах произошел пожар. Пострадали два человека. Хранившиеся на складе товары были уничтожены. Позже стало известно, что здание не было застраховано. Сгоревший склад соответствовал всем нормам пожарной безопасности, сообщает РИА Новости со ссылкой на основательницу компании Татьяну Бакальчук. По ее словам, оперативная эвакуация более тысячи человек служит тому подтверждением. Отмечается, что на складе «неоднократно проходили тренировочные пожарные тревоги».

После этого компания Wildberries открыла новый сортировочный центр в Санкт-Петербурге 5 февраля, передает «Радиоточка НСН».