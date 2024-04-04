Адвокат объяснил, что предполагает арест активов «Макфы»

Арест активов «Макфы» в рамках иска Генпрокуратуры РФ подразумевает запрет на транзакции с контрагентами из других стран. Есть риск, что без них бизнес остановится, заявил РИА Новости адвокат Игорь Трунов.

Трунов представляет бывшего депутата Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. По словам собеседника, некоторые ингредиенты закупаются компанией за рубежом.

Он обратил внимание на то, что фирма работает на западном оборудовании.

«Фабрика работает на хорватской пленке, оплачивать [ее] невозможно, запасы никто давно не делает. Все работают по схеме "точно в срок"», - отметил Трунов.

Напомним, что ранее стало известно о наложении судебными приставами ареста на все движимое и недвижимое имущество крупнейшего российского производителя макарон «Макфа». Ситуация затронула все обособленные предприятия.