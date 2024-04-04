Стало известно, что откроется на месте магазинов IKEA

На месте магазинов IKEA, которая свернула деятельность на территории РФ, хотят открыть термальные комплексы «Термолэнд». Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет «Коммерсант».

Отмечается, что в настоящее время вопрос, связанный с арендой площадей, обсуждается между сетью термальных комплексов «Термолэнд», принадлежащей ГК «Основа», и «Газпромбанком». Последняя организация ранее приобрела торговые центры «Мега» в России.

По словам главы ГК «Основа» Александра Ручьева, «Термолэнды», вероятно, откроются в десяти ТЦ «Мега» в регионах. Открытие первого комплекса ожидается в Казани, говорится в публикации. По словам экспертов, Газпромбанку будет сложно найти одного арендатора на все бывшие площади IKEA.

Стало известно, когда IKEA вернется в Россию

Однако источник РИА Новости сообщил, что площади шведского магазина во всех 14 торговых центрах «Мега» займет маркетплейс «Мегамаркет».

Ранее Арбитражный суд Московской области отказал компании «Торг» в снятии ареста активов структуры IKEA в деле по иску Федеральной налоговой службы. Напомним, что данная фирма является структурой шведского мебельного ретейлера IKEA. «Торг» ранее выступила за отмену ареста ее активов на сумму более 12,9 миллиарда рублей. Он был наложен в деле по иску ФНС.