В России захотели отсудить бренд Ericsson

Производитель кондиционеров «Русклимат» обратился в суд по интеллектуальным правам с просьбой досрочно прекратить правовую охрану товарных знаков шведской Ericsson из-за неиспользования. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Заявка поступила в суд 25 марта. Заседание по вопросу назначено на 6 мая. В качестве третьего лица выступит Роспатент.

Бренд Ericsson хотят начать использовать в России для выпуска или продажи товаров, считают эксперты. Это лишь одно из первых подобных дел в отношении ушедших из страны производителей, уверены они.

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Представители Ericsson подтвердили, что знают об иске. По словам одного из источников, обращение в суд осуществили по просьбе иностранного партнера, который намерен ввозить в Россию свою технику под шведским брендом.

В сентябре 2023 года власти Швеции запретили Ericsson поставлять оборудование в Россию.