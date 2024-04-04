В состоянии выгорания находятся почти половина работающих россиян

Аналитики провели опрос и выяснили, насколько сотрудники компаний подвержены профессиональному выгоранию и как работодатели относятся к этой проблеме. Результаты исследования есть в распоряжении RT.

Так, 83% работников испытывали профессиональное выгорание, а 45% респондентов находятся в этом состоянии прямо сейчас.

«Основные проявления, с которыми они сталкиваются, — постоянное чувство усталости (43%), регулярное перенапряжение и стресс (40%), раздражительность (40%), отсутствие инициативы и энтузиазма (36%), нежелание идти на работу утром (32%), низкая работоспособность (29%)», — подчёркивается в исследовании Русской Школы Управления.

При этом 79% работодателей заявили, что в их компаниях есть проблемы с выгоранием ключевых сотрудников.

Однако, по словам аналитиков, бороться с этим в 2024 году планируют лишь 26% опрошенных, 30% не будут ничего предпринимать, 44% ещё не определились.

Отмечается, что в список ключевых инструментов, с помощью которых компании планируют решать проблему выгорания, в частности, вошли выявление и решение конфликтных ситуаций — 34%, развитие корпоративной культуры компании — 33%, автоматизация рутинного труда — 30%, ротация работников внутри компании — 26%.

Всего в исследовании приняли участие более 1,1 тыс. представителей российских и международных компаний из разных отраслей бизнеса.

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