Пошлины на вино из стран НАТО могут вырасти до 200%

Повышение ввозных пошлин на вино из стран НАТО до 200% рассмотрит в ближайшее время подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию Минэкономразвития, рассказала на брифинге вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. Об этом пишет РИА «Новости».

В марте представители Ассоциации виноградарей и виноделов России обратились к властям с просьбой установить ввозные пошлины для вина из стран НАТО в 200%, а также отменить льготный режим импортных пошлин для вина из Грузии.

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Журналисты попросили Абрамченко прокомментировать эту инициативу и рассказать о том, намеревается ли правительство реагировать на просьбу виноградарей.

«Мы поддерживаем зеркальные контрсанкции в отношении недружественных стран… Поэтому будем рассматривать соответствующую инициативу в рамках подкомиссии», — подчеркнула вице-премьер.

Напомним, что в прошлом году кабмин повысил ввозные пошлины на вина из недружественных стран с 12,5% до 20%, но не менее $1,5 за литр.