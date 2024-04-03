На Украине вновь открылись Zara и Bershkа

В Киеве вновь открылись магазины испанской компании Inditex, которая прекратила свою деятельность на территории Украины с началом спецоперации. Соответствующие видео публикует Telegram-канал издания «Страна.ua».

Известно, что в торговом центре RiverMall начали работать магазины таких брендов, как Zara, Bershkа, Massimo Duti, Oysho, Stradivarius и Pull&Bear. На размещенных кадрах видно, что посетить бутики пришло большое количество людей, несмотря на будний день.

В декабре 2023 года управляющие российских торговых центров назвали отечественную замену испанского бренда Zara разочарованием года. Вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Павел Люлин заявил, что, согласно проведенному среди арендодателей опросу, магазины Maag показали наихудшие результаты по продажам.