ЦБ Австрии оценил риск в сделке Raiffeisen по покупке доли в Strabag

Нацбанк Австрии считает, что существует «хвостовой риск» (tail risk) в реализации плана международной группы Raiffeisen Bank International (RBI) по покупке доли в компании Strabag через свой российский дочерний Райффайзенбанк, и только RBI может решить, брать такой риск или нет, пишет Reuters со ссылкой на заявление главы ЦБ страны Роберта Хольцмана.

По его словам, указанная сделка не нарушает антироссийских санкций.

«И США, и Европа, и Австрия – Национальный банк Австрии – мы все не можем предоставить карт-бланш. Мы не можем сказать: «Вперед, у вас все в порядке». Все равно сохраняется хвостовой риск», — сказал Роберт Хольцман информационному агентству, отказавшись пояснить, что он имеет ввиду под «хвостовым риском». «Поскольку риск существует, учитывая, что это «хвостовой риск», это Raiffeisen должен решать, целесообразно делать это (реализовывать сделку. – FM) или нет», — добавил он.

В декабре было объявлено, что RBI приобретет долю в Strabag через свою российскую дочернюю компанию Райффайзенбанк за 1,5 млрд евро ($1,66 млрд).

«Благодаря этой сделке RBI еще больше снизит свою подверженность влиянию России», — говорилось в сообщении RBI.

После покупки Райффайзенбанк передаст акции материнской группе в виде дивидендов (однако это тоже должны согласовать российские власти, отмечал «Интерфакс»). Сделку планировалось закрыть в первом квартале 2024 года.

Rasperia Trading, структура «Базового элемента» Олега Дерипаски, стала владельцем 25% Strabag, с которым холдинг сотрудничал при строительстве объектов Олимпийской деревни в Сочи, в 2007 году. Владельцы редомицилированного в 2019 году МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед» в ЕГРЮЛ не раскрыты, Strabag называл Дерипаску собственником компании.

Начиная с 2022 года «Распериа» не допускается к участию в собраниях акционеров Strabag из-за санкций, также она лишена возможности участвовать в распределении новых акций. Российская компания обжаловала соответствующие корпоративные решения в австрийском суде, но иск был отклонен в двух инстанциях.

Недавно акционеры Strabag одобрили пакет мер, призванных размыть долю российского «Распериа» до уровня ниже 25%, что позволило бы исключить МКАО из списка конечных бенефициарных собственников концерна. Strabag заявлял, что это «снизит риски для бизнеса компании, связанные с санкциями в отношении Олега Дерипаски».

В середине марта Reuters сообщило, что RBI может отказаться от покупки доли в Strabag из-за давления CША, которые обеспокоены наличием в сделке структуры, связанной с находящимся под санкциями российским олигархом Олегом Дерипаской. По данным СМИ, сделку также отказались поддержать австрийские власти, обычно выступающие на стороне влиятельной промышленной группы, на которой держится экономика страны.

Во вторник, 2 апреля, RBI сообщил, что до объявления о сделке тщательно проверил ее относительно всех применимых санкционных норм. С тех пор все соответствующие госорганы были подробно проинформированы, и на техническом уровне все оставшиеся вопросы. Группа «придерживается своей первоначальной оценки, что сделка полностью соответствует всем применимым санкционным нормам».

Также RBI напомнила, что на днях «Распериа» (теперь ей принадлежит порядка 24% Strabag) была продана АО «Илиадис», «неподсанкционному инвестору»: «Хотя эта сделка не связана с объявлением RBI о покупке акций Strabag, она нуждается в тщательной комплаенс проверке. Новые владельцы «Распериа» должны убедить RBI в том, что никакие попавшие под санкции физические и юридические лица косвенно или прямо не получат не получат выгоду от сделки по покупке доли в Strabag или связанных с ней платежами.