Владельца российского дискаунтера включили в список долларовых миллиардеров

Журнал Forbes оценил состояние владельца сети магазинов «Светофор» Сергея Шнайдера в 1,4 миллиарда долларов. Издание отмечает, что «Светофор» вошел в топ-5 продуктовых сетей в РФ.

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По оценке Forbes, в конце 2022 года суммарный долг группы «Светофор» был отрицательным: это означает, что денег на счетах оказалось больше, чем было привлечено кредитов.

За 2021-й и 2022 год, по расчетам Forbes, компании группы «Светофор» принесли своим владельцам около 14 миллиардов рублей дивидендов (до вычета налогов).

Ранее Forbes опубликовал обновленный список богатейших российских бизнесменов. Первое место в списке занял экс-президент «Лукойла» Вагит Алекперов. По оценке Forbes, за год его состояние выросло с 20,5 миллиарда до 28,6 миллиарда долларов.

В России появился новый долларовый миллиардер

Второе место Forbes отдал председателю правления ПАО «Новатэк» Леониду Михельсону - его состояние журнал оценил в 27,4 миллиарда долларов (плюс 5,8 миллиарда). В топ-3 также вошел совладелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин (по расчетам Forbes, его состояние выросло до 26,6 миллиарда долларов).