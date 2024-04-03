$92.53+0.2399.41-0.15
Почта

Forbes включил владельца «Светофора» в список долларовых миллиардеров

Журнал Forbes оценил состояние владельца сети магазинов «Светофор» Сергея Шнайдера в 1,4 миллиарда долларов. Издание отмечает, что «Светофор» вошел в топ-5 продуктовых сетей в РФ.

Владельца российского дискаунтера включили в список долларовых миллиардеров
© Unsplash

По оценке Forbes, в конце 2022 года суммарный долг группы «Светофор» был отрицательным: это означает, что денег на счетах оказалось больше, чем было привлечено кредитов.

За 2021-й и 2022 год, по расчетам Forbes, компании группы «Светофор» принесли своим владельцам около 14 миллиардов рублей дивидендов (до вычета налогов).

Ранее Forbes опубликовал обновленный список богатейших российских бизнесменов. Первое место в списке занял экс-президент «Лукойла» Вагит Алекперов. По оценке Forbes, за год его состояние выросло с 20,5 миллиарда до 28,6 миллиарда долларов. 

В России появился новый долларовый миллиардер

Второе место Forbes отдал председателю правления ПАО «Новатэк» Леониду Михельсону - его состояние журнал оценил в 27,4 миллиарда долларов (плюс 5,8 миллиарда). В топ-3 также вошел совладелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин (по расчетам Forbes, его состояние выросло до 26,6 миллиарда долларов).

Компании
Сергей Шнайдер
Владимир Лисин
Вагит Алекперов
Леонид Михельсон
ПАО "НЛМК"
Новатэк
Лукойл
2
Главное о финансах
Больше новостей
Рамблер: главные новости