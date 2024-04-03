ФАС оштрафовала банк «ФК Открытие» на 700 тыс. рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России зафиксировала нарушения в рекламе потребительского кредита банка «ФК Открытие». Финансовая организация была оштрафована на 700 тысяч рублей, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В сообщении говорится, что ранее в службу поступило обращение Банка России о признаках нарушения в рекламе потребительского кредита банка «ФК Открытие», которая распространялась в интернете. Как отмечается, в рекламе сообщалась привлекательная для потребителей информация о ставке 4% и сумме до 5 миллионов рублей по кредиту. При этом другие существенные условия банк не указал.

«Служба возбудила дело в отношении "ФК Открытие" по признакам нарушения закона о рекламе и оштрафовала банк на 700 тысяч рублей в соответствии с КоАП РФ», - отметила ФНС.

Ранее «Ведомости» сообщили, что российские анимонопольщики, Ассоциация банков России (АБР) и Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) разработали поправки к закону «О рекламе», обязывающие использовать «охлаждающие фразы» в рекламе банков.