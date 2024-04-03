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«Ашан» заподозрили в неуплате налогов

Российское подразделение «Ашан» подозревается в неуплате налогов. Есть вероятность, что Федеральная налоговая служба (ФНС) доначислит ему 180,9 миллиона рублей, пишет РБК со ссылкой на отчетность торговой сети.

ФНС заподозрила «Ашан» в неуплате налогов
© РИА Новости

Подчеркивается, что на налоги приходится 125,9 миллиона рублей.

Выездная проверка компании со стороны Межрайонной инспекции ФНС № 1 по крупнейшим налогоплательщикам была проведена за 2020-2021 годы.

Как ранее стало известно, из России могут уйти крупные иностранные продуктовые торговые сети. Речь идет о компаниях «Ашан», «Атак», Metro Cash & Carry, Globus, Selgros.

Российский "Ашан" в 2023 году снизил выручку и прибыль по РСБУ

Также ранее СМИ узнали о падении чистой прибыли «Ашана» в 2023 году. Данные структуры французского Auchan свидетельствуют о сокращении выручки сети по РСБУ по итогам минувшего года на 4,7%, до 226 млрд рублей.

Ретейлер также зафиксировал падение чистой прибыли в 10,2 раза, до 460,2 млн рублей.

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