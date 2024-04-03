ФНС заподозрила «Ашан» в неуплате налогов

Российское подразделение «Ашан» подозревается в неуплате налогов. Есть вероятность, что Федеральная налоговая служба (ФНС) доначислит ему 180,9 миллиона рублей, пишет РБК со ссылкой на отчетность торговой сети.

Подчеркивается, что на налоги приходится 125,9 миллиона рублей.

Выездная проверка компании со стороны Межрайонной инспекции ФНС № 1 по крупнейшим налогоплательщикам была проведена за 2020-2021 годы.

Как ранее стало известно, из России могут уйти крупные иностранные продуктовые торговые сети. Речь идет о компаниях «Ашан», «Атак», Metro Cash & Carry, Globus, Selgros.

Российский "Ашан" в 2023 году снизил выручку и прибыль по РСБУ

Также ранее СМИ узнали о падении чистой прибыли «Ашана» в 2023 году. Данные структуры французского Auchan свидетельствуют о сокращении выручки сети по РСБУ по итогам минувшего года на 4,7%, до 226 млрд рублей.

Ретейлер также зафиксировал падение чистой прибыли в 10,2 раза, до 460,2 млн рублей.