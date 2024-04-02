США вывели из-под действия санкций бывшую "дочку" ВТБ

США вывели из-под действия антироссийских санкций расположенное в немецком Франкфурте-на-Майне бывшее европейское подразделение российского банка ВТБ. Соответствующая информация приводится на сайте Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.

Как следует из опубликованных данных, из-под действия санкций в отношении РФ выведен Ost-West Handeslbank (OWH SE). Кроме того, из санкционного списка исключены позиции, в которых банк проходил под прежними названиями - VTB Bank Europe и VTB Bank Deutschland.