США вывели из-под действия санкций бывшую "дочку" ВТБ

Минфин США снял санкции с бывшей европейской «дочки» ВТБ, банка VTB Bank Europe SE. Документ опубликован на сайте ведомства.

США ввели санкции против «дочек» Сбербанка, Альфа-банка и ВТБ в европейских и азиатских странах после начала военной операции на Украине.

В Управлении по контролю за иностранными активами пояснили, что банк находился в перечне ведомства также под названиями VTB Bank Deutschland AG и Ost-West Handelsbank AG.

Напомним, что ВТБ потерял контроль над «дочкой» в апреле 2022 года: власти ФРГ запретили российскому банку реализовывать права акционера в отношении своей европейской компании.

Группа не согласилась с решением Берлина, а глава банка Андрей Костин назвал отстранение от управления активами на Западе «кражей».

В апреле 2023 года организация VTB Bank Europe SE получила статус ликвидируемой (iL). Решение о ликвидации юрлица было принято на всеобщем собрании акционеров. В начале 2024 года банк был переименован в OWH SE iL.

Это название произошло от более ранней версии наименования банка — Ost-West Handeslbank. Кроме того, необходимость в смене названия была вызвана тем, что ВТБ запретил банку использовать прежнее название.