Казахский банк Halyk Bank прекратил обслуживание карт платежной системы МИР

Крупнейший в Казахстане Halyk Bank прекратил обслуживание карт российской платёжной системы МИР.

«Последнее изменение было 27 февраля, карты МИР больше не обслуживаются», — сказал ТАСС сотрудник кол-центра финансовой организации.

Собеседник агентства отметил, что это касается как банкоматов, так и POS-терминалов.

Также стало известно, что с 5 апреля в Киргизии перестанут работать карты МИР из-за санкций, введённых Соединёнными Штатами.

США ввели санкции против оператора платёжной системы МИР.