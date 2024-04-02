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ТАСС: срок контракта главы «Росгеологии» Горькова истек

Срок полномочий Сергея Горькова на посту генерального директора холдинга "Росгеология" истек с начала апреля, однако документов о продлении его полномочий или о назначении нового руководителя пока нет. Об этом сообщили несколько источников, близких к "Росгеологии". ТАСС

Назначить нового главу «Росгеологии» может кабинет министров, так как холдинг полностью принадлежит государству посредством Росимущества. Газета.Ru

Ранее Горьков отмечал, что антироссийские санкции стимулируют развитие отечественной геологии. Российская газета

Срок контракта главы «Росгеологии» истек
© РИА Новости
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