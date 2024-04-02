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Алекперов возглавил список богатейших россиян по версии Forbes

Основатель нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов возглавил список богатейших россиян по версии Forbes. Как уточняется, за последний год его состояние увеличилось на $8,1 млрд — с $20,5 млрд до $28,6 млрд. RT на русском

Вторую строчку занял председатель правления «Новатэк» Леонид Михельсон, а на третьем месте расположился основатель компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко. Ura.Ru

Между тем прошлогодний лидер — основатель компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко — потерял сразу несколько позиций, опустившись на седьмую строчку. Его состояние за период сократилось на $4,1 млрд, до $21,1 млрд. Газета.Ru

Алекперов возглавил список богатейших россиян по версии Forbes
© РИА Новости
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Андрей Мельниченко
Вагит Алекперов
Леонид Михельсон
Еврохим
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