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Оценена готовность российских банков к переходу на цифровые карты

Российские банки пока не могут полностью перейти на цифровые карты. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на кредитные организации.

Оценена готовность российских банков к переходу на цифровые карты
© globallookpress.com

Опрос показал, что банки сейчас не готовы отказаться от применения пластиковых карт и платежных стикеров.

В частности, ВТБ в минувшем году выпустил более 15 миллионов карт, из них более 3 миллионов – цифровые карты. В 2024-м кредитная организация выпустила 3,4 миллиона как пластиковых, так и цифровых карт.

В пресс-службе банка заявили, что пользователи в большинстве случаев делают выбор в пользу классических карт.

По словам директора розничных продуктов банка «Дом.РФ» Дарьи Морозовой, объем выпуска пластиковых карт в их банке от года к году не сокращается и прекращать их выдачи они не планируют. Она отметила, что не все клиенты полностью готовы отказаться от привычного пластика. Морозова указала на увеличение спроса на платежные стикеры.

Ранее сообщалось, что россияне в 2023 году сняли с банковских карт рекордные 33,3 трлн руб. Рост этого показателя стал максимальным как минимум за десять лет.

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