Владельцам Qiwi-кошельков позволили вернуть деньги онлайн

Владельцам Qiwi-кошельков предоставили возможность подачи заявления на возврат средств на сайте сервиса.

До этого пользователи могли оформить возврат с помощью отправки заявления по «Почте России» или посещения офиса Qiwi. Они лишились доступа к денежным средствам с электронных кошельков Киви Банка в феврале – тогда Центробанк РФ отозвал у организации лицензию.

По данным ТАСС, от владельцев кошельков для возврата средств требуется заполнение анкеты и прикрепление к ней фото российского паспорта. В анкету следует внести паспортные данные, СНИЛС, ИНН, реквизиты счета, куда нужно вернуть деньги, и почтовый адрес. Срок рассмотрения заявки составляет 30 дней.

Объем обязательств Киви Банка перед клиентами - несколько десятков млрд рублей, следует из данных Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Ранее оно сообщило о выплате вкладчикам Киви Банка 3,26 миллиарда рублей, или 75 процентов от общей суммы страховой ответственности.

Также стало известно, что рассмотрение заявления Банка России о принудительной ликвидации АО «Киви банк» назначено на 10 апреля.