Добыча газа на «Арктик СПГ-2» рухнула

По итогам февраля 2024 года российская компания «Новатэк» резко сократила добычу газа в рамках проекта «Арктик СПГ-2». Показатель сократился втрое в сравнении с январем и в пять раз — к уровню декабря 2023-го, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые со статистикой Минэнерго.

Согласно данным собеседников, в феврале добыча составила 83 миллиона кубометров. Спад наметился после резкого роста в конце второй половины 2023 года. В октябре добыча увеличилась почти до 60 миллионов кубометров, в ноябре — до 154 миллионов, а в декабре — достигли уровня в 425 миллионов.

Однако уже в январе объемы начали резко падать. Так, за первый месяц этого года на проекте добыли 250 миллионов кубометров газа, а в феврале спад усилился в еще большей степени. Аналитики связывают подобную динамику с рядом факторов, включая нехватку танкеров-газовозов для проекта на фоне международных санкций.

В «Новатэк» планировали начать отгрузки газа на рынок с первой линии завода «Арктик СПГ-2» в декабре 2023 года или в начале 2024-го. Запуск второй очереди ожидался в течение этого года, а третьей — в 2026 году. Как уточнили источники, резкое наращивание объемов добычи на проекте в конце 2023-го было связано с ожидаемым запуском завода.

В конце марта 2024-го вице-премьер Александр Новак сообщил о запуске первой очереди «Арктик СПГ-2». Как уточнил чиновник, это должно создать базу для увеличения грузопотока по Северному морскому пути (СМП). При этом на официальном уровне о запуске первой очереди к тому времени еще не сообщалось. Новак также не стал раскрывать других подробностей работы проекта.