ЕС опроверг санкции против летавшей в Россию турецкой авиакомпании

К турецкому авиаперевозчику Southwind Airlines, лайнеры которой летали в Россию, не применяли никаких санкций, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление представителей пресс-службы Еврокомиссии.

«Санкции Евросоюза принимаются государствами-участниками единогласно и публикуются в официальном журнале ЕС. На данный момент ЕС не применял никаких подобных действий в отношении Southwind Airlines», — отметили там.

Авиакомпания столкнулась с запретом на полеты через страны Европейского союза. Из-за этого были отменены рейсы между Антальей и Калининградом. Полетная программа была отменена в конце марта. СМИ Турции сообщили, что ограничения напрямую связаны с конфликтом на Украине.

Southwind Airlines была создана в 2022 году на фоне антироссийских санкций.