«Северсталь» остановит крупнейшую доменную печь в Череповце на капремонт

Компания «Северсталь» сообщила об остановке на капитальный ремонт крупнейшей доменной печи Череповецкого металлургического комбината, передает РИА Новости.

В сообщении говорится, что фирма перешла «к остановочному периоду капитального ремонта первого разряда». Также подчеркивается, что компания собирается вложить в этот процесс 37 миллиардов рублей.

По словам генерального директора «Северстали» Александра Шевелева, основной задачей капремонта является обеспечение высокой надежности и производительности стратегически важного объекта. От них зависят как объемы производства, так и себестоимость продукции, добавил он.

В прошлом году стало известно, что «Северсталь» Алексея Мордашова, который находится под санкциями ЕС, продала единственный актив в Европе — дистрибуционное подразделение в Латвии.