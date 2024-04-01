«Северсталь» остановит крупнейшую доменную печь в Череповце на ремонт

"Северсталь" остановит на капитальный ремонт крупнейшую доменную печь Череповецкого металлургического комбината. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные компании.

"Компания "Северсталь" перешла к остановочному периоду капитального ремонта первого разряда доменной печи N5 (ДП-5) "Северянка", - уточнили на предприятии.

На обновление печи компания намерена потратить 37 млрд рублей, чтобы в дальнейшем обеспечить "надежность и производительность" стратегически важного объекта. По словам генерального директора "Северстали" Александра Шевелева, от технического состояния оборудования зависят объемы производства и себестоимость продукции. В начале марта в Череповце на металлургическом заводе на площадке "Северстали" произошел технологический инцидент в доменном производстве.

По словам гендиректора дивизиона "Северсталь Российская сталь" и ресурсных активов Евгения Виноградова, один из агрегатов выведен в запланированный ремонт.