Президент «Азбуки вкуса» подал иск к кипрской Demanor Investments

Президент сети магазинов «Азбука вкуса» Денис Сологуб подал иск в Арбитражный суд Московской области к компании Demanor Investments Limited, кипрскому владельцу 99% «Городского супермаркета» – управляющей компании ретейлера.

Детали заявления не раскрываются, однако известно, что «Городской супермаркет» включен в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО). Согласно закону, в отношении ЭЗО допускается приостановление корпоративных прав иностранных холдинговых компаний, передает ТАСС.

Дела о приостановлении корпоративных прав рассматривает Арбитражный суд Московской области. С соответствующим заявлением в суд могут обратиться уполномоченный федеральный орган, акционеры (или участники) ЭЗО, а также единоличный исполнительный орган или член совета директоров (или наблюдательного совета) компании.