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Мосбиржа приостановит торги расписками X5 Retail Group с 5 апреля

Московская биржа приостановит торги расписками X5 Retail Group с 5 апреля.

Мосбиржа приостановит торги расписками X5 Retail Group с 5 апреля
© РИА Новости

Как отмечает торговая площадка, решение связано с иском Министерства промышленности и торговли России к компании.

«В соответствии с правилами... приостановить торги ценными бумагами с 05.04.2024... глобальные депозитарные расписки, представляющие обыкновенные акции X5 Retail Group N.V.», — говорится в сообщении.

Ранее Минпромторг России уведомил X5 Retail Group N.V. о заявлении в арбитражный суд Подмосковья о приостановке корпоративных прав компании в отношении её российской «дочки» ООО «Корпоративный центр Икс 5».

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