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В России запустили переводы между юрлицами через СБП

С сегодняшнего дня у организаций и индивидуальных предпринимателей (ИП) в России появилась возможность проводить платежи через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на указание Центробанка РФ.

В России запустили переводы между юрлицами через СБП
© РИА Новости

Согласно тексту документа, системно значимым кредитным организациям, которые являются участниками внешней платежной системы, необходимо предоставить своим клиентам — юридическим лицам и ИП — возможность использования СБП в пользу юридических лиц и ИП.

Обязанность использования системы быстрых платежей не распространяется на кредитные организации, если ее клиентам — юрлицам или ИП — открыты лишь счета по вкладу или депозиту и установленный законодательством РФ режим ведения открытых банковских счетов клиентов не предполагает осуществление расходных операций по распоряжению владельцев таких счетов.

Ранее сообщалось, что Национальная система платежных карт собирается внедрить в текущем году новую версию индикаторов подозрительных операций в систему быстрых платежей.

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