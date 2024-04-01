В России запустили переводы между юрлицами через СБП

С сегодняшнего дня у организаций и индивидуальных предпринимателей (ИП) в России появилась возможность проводить платежи через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на указание Центробанка РФ.

Согласно тексту документа, системно значимым кредитным организациям, которые являются участниками внешней платежной системы, необходимо предоставить своим клиентам — юридическим лицам и ИП — возможность использования СБП в пользу юридических лиц и ИП.

Обязанность использования системы быстрых платежей не распространяется на кредитные организации, если ее клиентам — юрлицам или ИП — открыты лишь счета по вкладу или депозиту и установленный законодательством РФ режим ведения открытых банковских счетов клиентов не предполагает осуществление расходных операций по распоряжению владельцев таких счетов.

Ранее сообщалось, что Национальная система платежных карт собирается внедрить в текущем году новую версию индикаторов подозрительных операций в систему быстрых платежей.