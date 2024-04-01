«Газпром» возобновил прокачку по «Силе Сибири»

"Газпром" возобновил поставки газа по "Силе Сибири" после завершения плановых профилактических работ на газопроводе, говорится в сообщении холдинга.

"Плановые профилактические работы на газопроводе "Сила Сибири" завершены. Транспортировка газа, как и планировалось, сегодня возобновлена", - сказано в сообщении.

Плановые работы на газопроводе проходили с 24 марта по 1 апреля. Профилактика оборудования и систем газопровода "Сила Сибири" в соответствии с договором между "Газпромом" и китайской компанией CNPC осуществляется два раза в год: весной и осенью.

"Газпром" в 2023 году увеличил поставки газа в Китай по "Силе Сибири" в 1,5 раза, до 22,7 млрд куб. м, что на 700 млн куб. м выше контрактных обязательств.

"Сила Сибири" - крупнейшая система транспортировки газа на востоке России. Выход газопровода на проектную мощность в 38 млрд куб. м ожидается в 2025 году. При этом в ближайшие годы общий объем экспорта "Газпрома" в Китай достигнет 48 млрд куб. м газа в год (за счет реализации проекта поставок газа в КНР по дальневосточному маршруту), а с учетом транзитного газопровода через Монголию - почти 100 млрд куб. м в год, отмечал глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Позднее Миллер заявил, что Китай рассматривает возможность увеличения поставок российского газа по "Силе Сибири" сверх проектной мощности в 38 млрд куб. м, такая договоренность может быть достигнута в ближайшее время.