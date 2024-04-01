Российские миллиардеры стали еще богаче

Состояние богатейших бизнесменов России увеличилось на $18,293 млрд с начала 2024 года, следует из опубликованного агентством Bloomberg "Индекса миллиардеров" (Bloomberg Billionaires Index), который, в частности, рассчитывается на основе стоимости акций компаний.

По данным Bloomberg Billionaires Index, с начала года сооснователь компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко заработал $5,29 млрд, его состояние составило $24,1 млрд. Стоимость денежных вложений и личных активов миллиардера частично основана на сообщениях СМИ и цифрах, предоставленных представителями пресс-служб компаний.

Состояние основного акционера "Северстали" Алексея Мордашова увеличилось на $3,75 млрд, до $24,6 млрд. Стоимость его денежных вложений основана на анализе дивидендов, инсайдерских сделок, налогов и показателей рынка. В то же время председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин заработал $2,91 млрд, увеличив состояние до $26,9 млрд (стоимость денежных вложений и личных активов миллиардера частично основана на анализе дивидендов, инсайдерских сделок и показателей рынка).

Наибольшие убытки понес акционер крупнейшего производителя железной руды в России "Металлоинвест" Алишер Усманов, его состояние уменьшилось на $2,8 млрд, до $18,3 млрд (Стоимость активов миллиардера частично основана на сообщениях СМИ и цифрах, предоставленных представителями пресс-служб).

Агентство с марта 2012 года публикует Bloomberg Billionaires Index, куда включены сведения о состоянии 500 богатейших людей планеты.