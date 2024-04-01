В магазинах и ресторанах могут установить квоту на российское вино

Власти рассматривают возможность установить квоту на российское вино в рознице и общепите 20% с дальнейшим увеличением до 50%. Но если в большинстве продуктовых магазинов российского вина и так больше половины, для винотек и ресторанов это грозит сокращением ассортимента, предупреждают эксперты.

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В правительство поступило обращение председателя правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрия Киселева об этом, "оно в настоящее время рассматривается федеральными ведомствами в установленном порядке", рассказали "РГ" в минсельхозе. Получение обращения "РГ" подтвердили также в минпромторге, минфине, минэкономразвития.

АВВР предлагает установить ввозные пошлины для вина из стран НАТО в 200%, а также с 1 сентября ввести квоту в 20% для российского вина в магазинах с дальнейшим ее увеличением до 50%. Опрошенные "РГ" эксперты сомневаются в перспективности идеи установления таких высоких пошлин на вина из стран НАТО, а вот второе предложение АВВР вполне возможно будет реализовано.

В большинстве торговых сетей доля отечественных вин в общем объеме продаж уже превысила половину

Правительство уже высказывало аналогичную идею к законопроекту "о российской полке". Законопроект касается продвижения в рознице российских непродовольственных товаров, но такое регулирование может быть эффективным и в отношении отдельных видов продовольствия, говорится в отзыве кабмина на законопроект (есть у "РГ"). Так, сейчас перспективным и актуальным является замещение российским вином освободившегося полочного пространства, которое раньше занимал иностранный алкоголь. "В связи с этим предлагается предусмотреть в законопроекте возможность распространения его требований в отношении российской винодельческой продукции", - говорится в отзыве.

Уже сейчас в большинстве торговых сетей доля отечественных вин в общем объеме реализации составляет более 50%, рассказал "РГ" председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. Потребители голосуют рублем за российское вино. А крупный ретейл поддерживает российских производителей в том числе с помощью различных акций.

По мере развития отечественного виноделия количество российского вина в магазинах продолжит естественным образом расти. Но установление искусственных лимитов и квот может ограничить выбор потребителя, который привык к широкому ассортименту в том числе импортных вин, считает Караваев.

"Сегодня ассортимент винной полки в торговых сетях различается в зависимости от формата магазина - в дискаунтере и магазине у дома он формируется из разных видов вин нижнего ценового сегмента, в супермаркете и гипермаркете предлагается расширенная линейка во всех сегментах. Искусственные лимиты могут негативно повлиять на ассортимент и ценообразование в магазинах, поскольку зачастую найти соответствующий масштабам сети объем поставок вина в нижней ценовой категории бывает невозможно - в таких случаях ассортимент формируется из продукции производителей разных регионов и стран. Введение ограничений снизит возможности ретейлеров формировать максимально широкое и выгодное для потребителя предложение", - говорит эксперт.

Примерно о том же говорит вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ретейла, руководитель проекта Wineretail Александр Ставцев. В магазинах у дома (с ассортиментной матрицей от 60 до 120 наименований) уже сейчас российского вина больше 50%, и найти 30-50 позиций российского вина не составляет проблемы. А в гипермаркетах может быть 1,3-1,8 тыс. наименований вина. Если их обязать ставить на полку половину российских вин, это приведет к сокращению ассортимента. А в винотеках, где может быть до 4 тыс. наименований, соблюсти это условие будет еще сложнее. Есть сети, где российского вина не так много. Но сейчас из-за повышения акцизов они вынуждены больше внимания обращать на российские вина. В этом смысле квота в 20% "зацементирует естественный процесс", считает Ставцев.

"Отечественным виноделам нужно просто набраться терпения и подождать. Сейчас время российского виноделия - целые слоты освобождаются для российских вин", - говорит эксперт.

Справедливой и рыночной историей было бы добиться повышения доли на полке в честной конкурентной борьбе, считает исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин. Тогда российские виноделы должны были бы сосредоточиться на создании инструментов для ее достижения: это разнообразные маркетинговые и рекламные активности, фестивали, дегустации, совместная работа с торговыми сетями, дистрибьютерами и так далее. Но пока инициатива выглядит так, что розницу и покупателя нужно принудить продавать и приобретать именно российское вино, отмечает эксперт. Для специализированных винотек требование увеличить долю определенной продукции вызовет проблемы, так как будет противоречить концепции бизнеса, говорит Липилин.

Рестораторы предлагают снизить квоту до 10%, рассказал "РГ" президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

"Во-первых, у нас нет такого количества российского вина. Во-вторых, подавляющее количество вина в России делается для ретейла - ресторанам нужны вина специально разлитые именно для HoReCa (индустрии гостеприимства: отелей, ресторанов, кейтеринга). Кроме того, есть концептуальные рестораны (например, ресторан итальянской или французской кухни), в которых вообще не предполагается российского вина", - поясняет Бухаров.

По его мнению, чтобы увеличить долю российского вина в ресторанах, нужно дать возможность торговать им без лицензии. Тогда небольшие заведения будут готовы брать его как пиво (на продажу которого не нужна лицензия). Также на российское вино можно отменить НДС - оно станет дешевле и выгоднее. Повышение акцизов на импортное вино не дает такого эффекта - цены на российское вино тоже подтягиваются.