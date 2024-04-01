Названа сумма арестованных активов по иску об изъятии «Макфы»

Судебный пристав-исполнитель арестовал счета и активы родственников экс-депутата Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича для обеспечения иска Генпрокуратуры России о взыскании имущества "Макфа" и аффилированных с ним компаний в интересах РФ. Как следует из текста постановления пристава об обеспечительных мерах, с которым ознакомился корреспондент ТАСС, сумма арестованных активов составляет 100 трлн рублей.

Пристав наложил арест на активы зятя Белоусова, матери объявленного в розыск Михаила Юревича, а также других физических и юридических лиц.

"Постановлением судебного пристава-исполнителя наложен арест на денежные средства должника Чигинцева Максима Николаевича (зять Белоусова - прим.ТАСС), находящиеся на шести рублевых, в евро и долларах США счетах, открытых в ООО "Цифра банк". Данный документ уже направлен в кредитное учреждение для его незамедлительного исполнения. Общая сумма наложения ареста на денежные средства должника составляет 100 трлн рублей", - следует из текста постановления пристава.

Кроме того, как следует из документов, копии которых есть в распоряжении ТАСС, для обеспечения иска ГП РФ по решению Центрального районного суда Челябинска арестованы 100% акций таких компаний, как "Первый хлебокомбинат", "Макфа", "СМАК", "Новая пятилетка", "Долговское" (акции, принадлежащие Наталье Петрашевой и Наталье Юревич, а также частной кипрской компании "Сула Гранти ЛТД"), принадлежащие родственнице Юревича и зятю Белоусова акции "Челябинскоблгаз", а также акции "Арком" и ЧАО "Каланчакский комбинат хлебопродуктов", принадлежащие нидерландской компании "Эм Джи Си Интернэшнл Б.В. (MGC International B.V.).

Таким образом, ответчиками по исковому заявлению Генпрокуратуры, которое с приложениями составляет 25 томов, привлечены Юревич, Белоусов и супруга последнего. В качестве других ответчиков ГП РФ привлекла еще 34 юридических лица и 10 физических лиц, среди которых отец, мать и сын Юревича, а также дочь с зятем Белоусова и его отец, директор "Эмитент-консалтинга" Марина Савранская, экс-глава "Арком" Наталья Петрашева и акционер "СМАК" Владилен Фуфаров. Однако юристы в своих возражениях на иск ГП ссылаются на российское законодательство, согласно которому, по их мнению, круг ответчиков, куда могут входить только экс-чиновники, их супруги, несовершеннолетние дети и их имущество, ограничен.

Как следует из иска Генпрокуратуры, каждый из ответчиков в исковом заявлении надзорного ведомства является "членом противоправного сообщества". Адвокаты с этим не согласны, так в законодательстве РФ нет такого понятия. ГП РФ считает, что Юревич и Белоусов до сих пор владеют группой коммерческих предприятий.

Позиция защиты

В свою очередь ведущий адвокат по делу Игорь Трунов, представляющий интересы Юревича и Белоусова, подтвердил ТАСС подлинность постановления судебного пристава-исполнителя. Но усомнился в подсчетах суммы активов. Он пояснил, что доходы федерального бюджета России в 2024 году были запланированы в объеме 35 трлн рублей, что в три раза ниже суммы, заявленной в иске Генпрокуратуры.

Интересы ответчиков будут представлять десятки адвокатов.

"Конструкция проста: прокуратура собирает сведения о том, сколько чиновник заработал за три последних года, затем собирает сведения, сколько имущества числится на нем, его супруге и несовершеннолетних детях, оценивает разницу и по решению суда изымает в пользу государства, - рассказал собеседник агентства. - В своем иске Генпрокуратура не потрудилась посчитать доходы бывших чиновников Юревича и Белоусова, не дав точной оценки имуществу и активам, которые изначально принадлежали матери и отцу у Юревича, продавшего последнему небольшой процент в 2003 году, их родственникам и другим лицам".

Трунов также сообщил ТАСС, что Юревич с октября 2016 года не является чиновником и с этого времени не живет в России, в то время, как норма возможного обращения имущества чиновника в доход государства начала действовать только с 2013 года. В этой связи, по словам адвоката, доходы и их несоответствие нужно было рассчитывать только за два года и 10 месяцев.