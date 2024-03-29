Китайский техногигант резко увеличил прибыль под санкциями США

Находящаяся под санкциями США китайская корпорация Huawei в 2023 году более чем вдвое увеличила чистую прибыль, составившую 12,04 миллиарда долларов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на годовую отчетность техногиганта.

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В компании также заявили о выросшей на 9,6 процента выручке. В сфере облачных услуг она резко подскочила на 22 процента. Хорошие показатели в этой сфере вкупе с высоким уровнем продаж потребительской техники обеспечили возвращение Huawei к существенному росту.

В начале 2023 года власти США перестали выдавать американским компаниям лицензии на поставки продукции этому производителю телекоммуникационного оборудования из КНР. В ответ в Huawei заявили, что китайское производство чипов возродится в результате ограничений на экспорт технологий.

Позже стало известно, что рост спроса на чипы для искусственного интеллекта (ИИ) заставил Huawei притормозить производство смартфонов Mate 60. Как писало Reuters, в компании расставили таким образом приоритеты ради работы над собственными чипами Ascend AI и Kirin для своих смартфонов — конкурентов iPhone. Выпуск флагманского смартфона Huawei заставил задуматься администрацию США о том, как китайскому техногиганту удалось добиться такого результата в условиях санкций.